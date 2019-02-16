Amasya'dan selam var: Kralsız Kaya

Mehmet Barış, Amasya'dan 'bir kardeş selamı gibi' gelen 'Kralsız Kaya' adlı fanzini yazdı. 'Hepimiz biliyoruz ki evrensele yerelden varılır' diyen Barış, 'Kralsız Kaya' için Baba İlyas'tan TİP Amasya Başkanı Şerafettin Atalay'a, Naci Eren'e ve Anadolu Kadın Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Reisesi Asiye Remzi'ye araştırma önerilerini de sıraladı.

Amasya’dan kardeş selamı gibi; içten, yürekten ve sıcacık bir fanzin geldi. Aralık 2018 tarihli ve sekizinci sayısına ulaşmış bir fanzin bu. Kardeşlerimiz çıkardıkları fanzinin adını “Kralsız Kaya” koymuşlar. Güzel bir adlandırma olmuş. Amasya’ya gidenler bilir, Harşena Dağı’nın güney yamaçlarına oyulmuş kral mezarları vardır. Bunların hiçbirinde gerçek anlamda bir mezar da yoktur. Amasya M.Ö. 333 ve M.S. 26 yılları arasında hüküm süren Pontus Krallığı’nın başkentidir. Pontuslu emekçiler (kökleri kurusun diye) krallarını kayalara gömmüşler.

Kardeşlerimiz “fanzin” demişler “Kralsız Kaya” için; oysa yirmi sayfalık bir dergi gibi bu. Bizim kuşağın el yazısıyla yazıp teksir makinasıyla çoğalttığı bir sayfalık fanzinlere hiç benzemiyor. Biçim ve içerik bakımından daha çok dergiye benziyor.

Elimdeki nüsha, Kralsız Kaya’nın sekizinci sayısıymış. Bu sayının ana teması “Hayalinizdeki Ülke” olarak belirlenmiş. Ana tema ile ilgili üç fantastik öykü var. Özge Baştürk’ün “Değişim”, Atilla Aktaş’ın “Kadim Uyanış” ve Ali İzzet Doğan’ın “Bir Güzel Dünya” adlı öyküleri gerçekten usta işi öyküler. Bu arkadaşlarımızın bütün öykülerini okumak isterim. Alper Solak, Kardelen Kalafat, Ercan Çoban, Zekican Demirçelen, Sercan Çalışkan ve Asu Demir’in yazıları da zevkle okunacak yazılar. İsmail Furkan Akkaya’nın o güzelim çevirisiyle Che’nin Fidel’e veda mektubu ile sonlanıyor Kralsız Kaya.

Bütünüyle iyi bir iş çıkarmış kardeşlerimiz, emeklerine sağlık. Umarım Ferhat’ın inadıyla sürdürürler Kralsız Kaya’yı. Ve umarım, gelecek sayılarda daha az yazım yanlışıyla çıkarırlar. Yazım yanlışlarının yanında bu sayıda Atilla Aktaş ve Asu Demir’in yazılarında paragraf tekrarları olmuş. Ayrıca, satır sonlarında hece bölmelerinde de hatalar var. Resim ve karikatürler için de desteğe ihtiyacı var Kralsız Kaya’nın. Bu küçük hatalar yıldırmasın kardeşlerimizi. Çok önemli bir iş başarmışlar. Çok önemli diyorum; çünkü hepimiz biliyoruz ki evrensele yerelden varılır.

FANZİN DEDİĞİMİZ ÖNEMLİ BİR YÜZEY

Edebiyat, tiyatro ve müzik… Biz bu alanları boş bırakamayız. 12 Eylül’de bir kez boş bırakmak zorunda kaldık, yerimizi kimler doldurdu işte görüyoruz. Şimdi kaybettiğimiz mevzileri yeniden kazanmak ve oralarda direnen az sayıdaki dostumuza omuz vermek zorundayız.

Sözüm Kralsız Kaya’yı çıkaran kardeşlerimizedir: Ben ve benim kuşağımdan birçok yol arkadaşım “gerçeğe” edebiyattan ve sanattan ulaştık. Bize okuma alışkanlığını kazandıran çok iyi öğretmenlerimiz oldu. O “gizli bahçeyi” edebiyatın ve sanatın aydınlığıyla bulduk. Gençlerimize o aydınlık yolu gösterme görevi şimdi sizlerdedir.

Kralsız Kaya’da röportajlara da yer verilmiş, önümüzdeki ilk sayılarda Amasya Belediye Başkan adayımız Zübeyir Kılıç ile bir söyleşi yapsanız ne iyi olur. Fırsat bulabilirseniz Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Belma Nur Kartal ile de bir söyleşi yapabilir ve onunla verimli bir dayanışma gerçekleştirebilirsiniz. Bu dayanışma sizi besleyecektir.

Kralsız Kaya size yüzlerce kapı açabilir. Eli kalem tutan akranlarınıza ulaşmanızı ve onlarla kalıcı ilişkiler geliştirmenizi sağlayabilir. Yaşadığınız yerelliği daha iyi tanımanız için fırsatlar yaratabilir. Söz gelimi merkeze on beş kilometre uzaklıkta İlyas köyüne gidebilirsiniz. Babai isyanlarının lideri Baba İlyas’ın yaşadığı ve gömüldüğü köydür orası. Baba İlyas ve Baba İshak ile ilgili bir yazı dizisi o toprakları tanımak bakımından yararlı olabilir. Eğer ulaşabilirseniz köylerde tutulan çönk defterlerinden yörenin tarihini ve folklorunu derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Altmışlı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Amasya İl Başkanlığını yürüten ve 1971 yılında “faili meçhul” bir cinayete kurban giden Şerafettin (Atalay) Ağabey ve milletvekili adayı Naci Eren için bir özel sayı hazırlayabilirsiniz. 1965’te yapılan seçimlerde TİP, Amasya’da Türkiye ortalamasının iki katından fazla (yüzde 5,7) oy almıştı. O başarının altında yatan bireysel, sosyolojik ve tarihsel faktörleri araştırabilirsiniz.

17 Ocak 1920’de kurulan, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ni ve o Cemiyetin Amasya Reisesi Asiye Remzi ile on beş arkadaşını araştırabilirsiniz.

Bu çalışmalar hem bastığınız toprakları daha iyi tanımanızı sağlayacak hem de size yeni dostlar kazandıracaktır.

Son bir öneri, Kralsız Kaya için bir abone kampanyası açabilirsiniz. Kim bilir, belki bu kampanya fanzinden dergiye sıçramanızın ilk adımı olabilir.

Kralsız Kaya’ya emek veren kardeşlerimi yürekten kutluyorum.

İlgilenen dostlarımız için Kralsız Kaya’nın yazışma adresini veriyorum:

-kı[email protected]