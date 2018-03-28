Amasra'da maden işçilerinin direnişi üçüncü gününde

Fesih bildirimini imzalamayı reddeden işçiler direnişi sürdürüyor. İşçiler işlerine devam etme talepleri için valiliğe gidecek.

İki haftadır ücretli izne çıkarılan, hafta başında da firma yönetimi tarafından çıkışlarının verileceği ifade edilen HEMA AŞ'ye bağlı ERSAMAK işçileri pazartesi gününden beri çalışma hakları için direniyor.

Kendilerine dayatılan fesih bildirimini imzalamayı reddeden işçiler jandarma ve polisin baskılarına rağmen işletme önünü terk etmemeye kararlı.

Bartın Valiliği'nin işçi temsilcilerini görüşmeye çağırdığı, işçilerin sık sık dağılmaları için uyarılar aldıkları öğrenildi.

Bu gece de alandan ayrılmayacak olan işçiler yarın işlerine devam etme taleplerini valiliğe bir kez daha bildirecek.