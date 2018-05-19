Altın Palmiye Hirokazu Kore-eda’nın filmine verildi

​Cannes Film Festivali’nde ödül alan filmler belli oldu. Altın Palmiye Hirokazu Kore-eda’nın 'Shoplifters' filmine verildi.

Cannes Film Festivali jürisi ödül alan filmleri açıkladı. Cate Blanchett’in başkanlığındaki jüri, Kristen Stewart, Denis Villeneuve, Lea Seydoux ve Ava DuVernay’dan oluşuyor.

Altın Palmiye için 21 film arasından seçim yapıldı. Ödül Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği “Shoplifters” filmine verildi. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Ahlat Ağacı 21 film arasında, ana kategori aday filmleri arasındaydı, bugün son gösterilen film oldu. Seyirciler tarafından 15 dakika alkışlanan film ödül alan filmler arasında yer almadı.

ÖDÜLLER

Altın Palmiye: “Shoplifters,” Hirokazu Kore-eda

Jüri Büyük Ödülü: “BlacKkKlansman,” Spike Lee

Jüri Ödülü: “Capernaum,” Nadine Labaki

En İyi Yönetmen: Pawel Pawlikowski – Cold War

En İyi Erkek Oyuncu: Marcello Donte – Dogman

En İyi Kadın Oyuncu: Samal Yeslyamova – Ayka

Jüri Özel Ödülü: “The Image Book,” Jean-Luc Godard