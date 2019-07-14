AKP’li Belediye Başkanı Sayan: Kütüphaneyi yıkıp pazar yeri yapalım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada yer alan bir videoda Ağrı’daki kütüphane amacıyla yapılan bir binayı yıkarak yerine pazar yeri yapılmasını istediğini açıkladı. Tepki çeken görüntüler sosyal medyanın gündemi olunca Sayan, 'Pazar deyince Twitter'daki hıyarlar, hıyar pazarı anlamış. Allah aşkına biri Twitter'daki aptallara anlatsın' dedi.

Ağrı Belediye Başkanı AKP'li Savcı Sayan, kütüphane amacıyla inşaa edilmiş boş durumdaki bir binayı gezerken belediyenin kültür müdürünü arayarak burayı yıkmak istediğini ve pazar yeri yapmak istediğini söyledi. Sosyal medyada videosunun yayılması üzerine Savcı Sayan'a tepki yağdı.

Görüntülerde, bir grupla eski bir binaya giren AKP’li Başkan Savcı Sayan’ın, kültür müdürünü arattırıp “Müdürüm bu kütüphanenin durumu nedir? Mülkiyeti size mi ait? Bunu bakanlığa söyleyelim, devretsin belediyeye, biz bunu yıkalım Pazar yeri yapalım” dedi.





'TWİTTER'DAKİ HIYARLAR, HIYAR PAZARI ANLAMIŞ'

Tepkiler üzerine açıklama ihtiyacı duyan Sayan şunları söyledi:

“Şehrinizde daha önce kütüphane binası olarak kullanılan, akabinde fiziki şartlandan dolayı boşaltılan ve sahipsiz bırakılan uyuşturucu kullananların mekanı olmuş bir binayı ne yaparsınız. Tabi ki şehire yararlı hale getirirsiniz. Biz bunu yapıyoruz. Kötüleri Allah islah etsin.

Arkadaşlar, Ağrı'daki kütüphane yıllardır boş. Yeni kütüphane yapılınca buna yıkım kararı alınmış. Vali bey güçlendirip müze yapalım demiş. Bizde altına tarihi kent pazarı yapalım. Pazar deyince Twitter’daki hıyarlar, hıyar pazarı anlamış. Allah aşkına biri Twitter’daki aptallara anlatsın.”