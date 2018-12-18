AKP'den kültür varlıklarını yok edecek karar: Bir gece ansızın gelebilirler...

AKP, kültür varlıklarının korunmasına yönelik önleyici karar alınabilmesini engelleyen bir düzenleme hazırladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, böylelikle sit alanları ve tescilli yapılar gece yarısı operasyonları karşısında korumasız bırakıldı.

Bugün (18.12.2018) Resmi Gazete'de Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 7.11.2018 günlü, 1110 sayılı İlke Kararı yayımlandı.

Kararla, davaya konu edilen idari işlemin sürdürülmesi, sit alanı ya da tescilli taşınmazın yok edilmesine yol açacak da olsa, koruma bölge kurullarının dava sonuçlanmadan önleyici kararlar almaları yasaklandı. Korumayı sağlamak amacıyla 1998 ve 2016 yıllarında alınan iki ilke kararı ise iptal edildi.

Böylelikle sit alanları ve tescilli yapılar gece yarısı operasyonları karşısında korumasız bırakıldı.

Kararda, önceki iki ilke kararının iptal edilme nedeni şu sözlerle açıklanıyor; “…korumanın, idarenin karar verme ve yerindelik denetimi yapma sürecini kesintiye uğratmadan gerçekleştirmesi gereken bir husus olduğu dikkate alınarak…”

İdare hukuku terimlerini bile doğru kullanamadıkları görülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Koruma Bölge kurulu, bunların hepsi “İdare” kapsamı içinde tanımlanır.

Bari ne dedikleri anlaşılabilse!

“…idarenin karar verme ve yerindelik denetimi yapma sürecini…” kim kesintiye uğratacak? Değişiklikle ne gibi bir olumsuzluk önlenmeye çalışılıyor? Koruma kurulları, tescilli taşınmazların bilimsel ölçütlerle korunması için kurulduklarına göre yetkileri neden kısıtlanıyor? Onlar da idarenin birer kurumları değil mi?

Yerel seçimlerin hemen öncesinde bu tür kararların alınması, sit alanı ve tescilli taşınmazlar üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığının bir göstergesi olarak algılanmalı.

Bugün yayımlanan ve iptal edilen iki karar aşağıya kopyalanmıştır.

Bugün yayımlanan Karar:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Karar No.: 533

Tarihi : 25.02.2016

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 759 sayılı İlke Kararının uygulanmasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda;

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi ile 04.03.1988 tarih ve 21 sayılı İlke Kararı hükümleri uygulanırken;

• İdari davaya konu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararında belirtilen gerekçe doğrultusunda karar alınabileceğine,

• Davaya konu sit alanı veya tescilli taşınmazın dava sonuçlanıncaya kadar herhangi bir koruma kararı alınmaksızın hasara uğrayacağının veya ortada korunacak bir kültür varlığının kalmayacağının anlaşılması halinde Koruma Bölge Kurulunca kültür varlığının devamlılığını sağlamak üzere gerekli kararların alınabileceğine,

• Bu tür kararlara karşı açılan davalarda, davacı ve mecburi dava arkadaşı dışındaki kişilerce yapılan başvuruların dava konusu kararın içeriğini etkilemeyecek şekilde koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine,

• Koruma Amaçlı İmar Planlarının bütününün iptali için ada veya parsel ölçeğinde gerekçe gösterilerek idari yargıda açılan davalarda, dava konusu ada veya parseller dışındaki taşınmazlara ilişkin konuların ilgili koruma bölge kurullarınca görüşülebileceğine

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 759 sayılı İlke Kararının iptaline karar verildi.