AKP şimdi de #Susamam'ı hedef aldı: Provokasyon

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, rap müzisyeni Şanışer'in, 17 müzisyen arkadaşıyla birlikte hazırladığı ‘#Susamam’ isimli bir şarkısını eleştirerek, 'Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, rapçi Şanışer'in, 17 müzisyen arkadaşıyla birlikte hazırladığı ‘#Susamam’ isimli bir şarkısını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şarkıyı eleştiren Dağ, “Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır. #Susamam diyenlerin Türkiye'nin en kritik dönemlerinde nasıl lâl olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Dağ, özellikle tutuklu gazetecilere dair bölüm için, “Eğer bizi ziyaret ederlerse, eğer adreslerini verirlerse ben de onları ziyaret etmek isterim, onlarca haksız oldukları halde yazan, bizim hakkımızda bir takım yalan yanlış bir takım haberler yazan onlarca gazeteci, onlarca da gazete gösteririm” diye yazdı.

Dağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: