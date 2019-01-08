75 yönetmenden sinema yasasında değişiklik talebi

Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki kriz sürerken, TBMM’de sinema yasası görüşülüyor. Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Semir Aslanyürek, Yeşim Ustaoğlu ve Özcan Alper’in de olduğu 75 yönetmen bir bildiri yayımlayarak yasada değişiklik talep etti.

Mars Group adlı dağıtım tekeli ile yapımcılar arasındaki kriz sürerken, TBMM’de yarın “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ve Sınıflandırması”yla ilgili yasa teklifi görüşülecek. 75 sinema yönetmeni bir bildiri yayımlayarak sözkonusu yasa teklifine ilişkin taleplerini açıkladı.

Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Semir Aslanyürek, Yeşim Ustaoğlu ve Özcan Alper’in de olduğu 75 yönetmen yasadan “komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz" önermesinin kaldırılmasını istedi.

Yönetmenler sözkonusu önermenin daha ileri bir kanun ruhuna ters olduğunu belirterek “Bu önerme olmamalıdır. Zira 2004 yılında yürürlüğe giren bu kanun askeri vesayet anlayışı olan sansürcü ve yasakçı anlayışı kaldırmış, ve tam tersine bağımsız üretimin desteklenmesini öngörmüştür. Sinemamızın bugünkü ulusal ve uluslararası başarısında payı olan bu yasanın ruhunun terk edilmemesi gerekmektedir” dedi.

Bildiride Türkiye’de düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilecek filmlere yönelik düzenlemeyle destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesinin de düzeltilmesi gereken maddeler arasında olduğu belirtildi.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ BELİRLENMESİ

Yasa teklifinin 6. maddesinde yer alan değerlendirme komisyon üyelerinin belirlenme biçiminin "son derece sakıncalı” olduğu belirtilen bildiride “Komisyonları oluşturan 7’şer üyenin sadece üçünü Sinema Meslek Birlikleri seçecek. Bu önerilen 3 üye içinden bakanlık uygun bulduğunu seçecek ve uygun bulmadığının yerine yeni öneri isteyecek. Geri kalan 4 üyeyi ise yine bakanlık kendi inisiyatifi ile seçecek. Bu komisyonların doğru proje seçebilmesi için özellikle yönetmen, yapımcı ve senarist ağırlıklı olması yani sinema sektörü ana ağırlıkta olması şarttır. Yasa bu haliyle çıkarsa değerlendirmeler ne yazık ki iyi bir film projesini değerlendirmekten ziyade çeşitli ilişkileri değerlendirme ihtimalini ortaya koyabilir” denildi.

'TEKELLEŞME ÖNLENMELİ'

Üretim, dağıtım ve gösterim tekelleşmesinin önünü kapatacak yaklaşımların da teklife eklenmesinin önem taşıdığı belirtilen bildiride, sektörün "anti tekel yasasına aykırı" itirazlarına rağmen Mars/AFM birleşmesinin, yapımcı, aynı zamanda dağıtımcı ve aynı zamanda salon sahibi tekelleşmelerine izin verilerek bugünkü problemin temelini oluşturduğuna dikkat çekildi.

BAĞIMSIZ SİNEMAYA DESTEK

Bugün büyük salon işletmecilerinin bağımsız filmlere kapılarını tamamen kapatmış durumda olduğu vurgulanan bildiride “Bütün Avrupa'da olduğu gibi bağımsız salonlar zincirinin oluşturulması ve bu oluşumun olabilmesi içinde yerel yönetimlerin ve bakanlığın bu salonlara yıllık destek vermeleri gereklidir. Yoksa bağımsız sinema yaşayamaz” denildi.

BİLDİRİYE İMZA ATAN YÖNETMENLER

Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak, Erden Kıral, Kadir İnanır, Derviş Zaim, Reis Çelik, Yılmaz Erdoğan, Ezel Akay, Mustafa Şevki Doğan, Tayfun Pirselimoğlu, Ali Özgentürk, Emin Alper, Özcan Alper, Mehmet Eryılmaz, Yeşim Ustaoğlu, Hasan Özgen, Pelin Esmer, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Belmin Söylemez, Biket İlhan, Aslı Özge, Murat Düzgünoğlu, Canan Gerede, Cemil Ağacıkoğlu, Selim Evci Atalay Taşdiken, Onur Saylak, F. Serkan Acar, Ali Aydın, Ferit Karahan, Erdem Tepegöz, İnan Temelkuran, Tunç Davut, Yüksel Aksu, Handan Öztürk, Mustafa Kara, Nihat Durak, Semir Aslanyürek, Fikret Reyhan, Hakkı Kurtuluş, Kaan Müjdeci, Hüseyin Karabeyi, Melik Saraçoğlu, Zeynep Dadak, Ramin Matin, Aydın Bulut, Turgut Yasalar, Sinan Kesova, Aydın Orak, A. Taner Elhan, Sadullah Şentürk, Bahadır Karataş, Murat Şeker, Ragıp Türk, Erkan Tahhuşoğlu, Gürsel Ateş, Özkan Küçük, Faysal Soysal Hikmet Yaşar Yenigün, Nejla Demirci, Fırat Gürsoy, İsmet Arasan, Naci Çelik, Berksoy Dersu Yavuz, Kemal Alptekin, Aliye Uçar, A. Ayben Altunç, Kibar Dağlayan, Yiğit Orhan, Oğuz Mustafa Ünlü, Atıl İnaç, Murat Saraçoğlu, Batur Emin Akyel, Arif Hakverdi.