56. Troia Festivali için 'umut ışığı' AKP değil dayanışma

NHKM Çanakkale Topluluğu, bu yıl ekonomik kriz nedeniyle yapılması tehlikeye giren 56. Troia Festivali'ne yönelik AKP'nin girişimlerinin 'umut ışığı' olarak sunulmasına tepki gösterdi. Topluluktan yapılan açıklamada 'Troia Festivali'nin daha uygun mali şartlarla düzenlenmesinin yolu AKP'nin veya sermaye kuruluşlarının kapısında değil, halkın öz kaynaklarında aranmalıdır' denildi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Çanakkale Topluluğu, bu yıl ekonomik kriz gerekçesiyle düzenlenmesi tehlikeye giren 56. Troia Festivali'ne yönelik AKP'nin girişimlerinin "umut ışığı" olarak sunulmasına tepki gösterdi.

Topluluktan yapılan açıklamada "Troia Festivali'nin daha uygun mali şartlarla düzenlenmesinin yolu AKP'nin veya sermaye kuruluşlarının kapısında değil, halkın öz kaynaklarında aranmalıdır" denildi.

NHKM Çanakkale Topluluğu'nun "56. Troia Festivali için umut ışığı AKP değil, dayanışmadır!" başlıklı açıklamasında şöyle denildi:

"Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan geçtiğimiz hafta belediye meclisinde yaptığı konuşmada elli altıncısı düzenlenecek olan Troia Festivali'nin bu yıl ekonomik kriz gerekçesiyle yapılmaması gerektiğini; oraya ayrılan bir buçuk milyon liralık bütçenin farklı alanlarda kullanılmasını istediklerini açıkladı. AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da Ülgür Gökhan ile yaptığı görüşme sonrası festivalin iptali konusuna değinirken duydukları 'üzüntüyü' belirterek yardım eli uzatmak istediklerini açıkladı.

Çanakkale kamuoyunun tepkisini çeken bu görüşmenin ardından AKP Çanakkale İl Başkanı da açıklama yaparak festival için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi. Bu açıklamalar ise yerel basında 'Festival için umut ışığı' başlığıyla yer aldı.

'AKP'NİN KUŞATMA PROJESİNİN BİR PARÇASI'

16 yıllık iktidarı boyunca sanatın her alanına saldıran, birçok sanatçıya sanatı dahilinde yaptığı eleştiriler nedeniyle davalar açan ve tutuklattıran, sinemaları yıkan, tiyatroları özelleştiren bir parti nasıl oldu da bir festival için bu kadar hevesli hale geldi? Bu, Çanakkale halkını siyaseten kapsayamayan AKP'nin halkın tüm kamusal yaşam alanlarını ele geçirerek onu kuşatma projesinin bir parçasıdır. Bugüne kadar özgürlük, barış gibi ilerici temalarla düzenlenen festivalin AKP ve valilik himayesinde, şirketlerin ve ÇTSO'nun sponsorluğunda düzenlendiğinde nasıl bir içeriğe bürüneceğini tahmin edebilmek çok da zor değil.

'DAYANIŞMA ÇAĞRISI ÜLKE ÇAPINDA KARŞILIK BULACAKTIR'

Troia Festivali'nin daha uygun mali şartlarla düzenlenmesinin yolu AKP'nin veya sermaye kuruluşlarının kapısında değil, halkın öz kaynaklarında aranmalıdır. Belli bir bütçe ayrılarak paket halinde hazır getirilen festival programları hem kentin yaşayanlarını ve sanatçılarını edilgen kılmakta, hem de kentin kültürel yaşantısında kalıcı bir canlılık izi bırakmamaktadır. Çanakkale böyle bir festivali örgütleyecek, içini dolduracak sanatsal ve kültürel birikime sahip. Troia Festivali için yapılacak dayanışma çağrısı kentte ve ülke çapındaki sanatçılardan güçlü bir şekilde karşılık bulacak ve festival çok daha coşkulu bir şekilde, geleneksel temalarından taviz verilmeden düzenlenecektir.

AKP'DEN BAĞIMSIZ BİR FESTİVAL İÇİN NHKM ÇANAKKALE TOPLULUĞU KATKI VERMEYE HAZIR

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Çanakkale Topluluğu olarak gericilikten, sermayeden ve AKP'den bağımsız; barışa, özgürlüğe, eşitliğe sahip çıkan bir festival için yapılacak dayanışmaya sanatçı dostlarımızı da içine katarak elimizden gelen katkıyı sunacağımızı duyuruyoruz. Çanakkale Belediyesi'ne çağrımız AKP'nin kente kültür sanat eliyle yapacağı bu operasyona prim vermemesi ve daha düşük bütçeyle neler yapılabilir sorusunun yanıtını kentin ilerici kamuoyuyla ve aydınlarıyla aramasıdır.

Troia Festivali için tek umut ışığı dayanışmamızdır."