4. Uluslararası Mardin Bienali’nin açılışına yoğun ilgi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Mardin Bienali dün akşam Mor Efrem Manastırı’nda yoğun bir katılımla yapılan açılış programıyla başladı. 'Sözden Öte' temasıyla bakış, beden ve sınır kavramlarına odaklanan bienal 4 Haziran’a dek sürecek.

"Sözden Öte" teması, bakış, beden ve sınır kavramlarıyla sanatseverle buluşan 4. Mardin Bienali’nin açılışı dün akşam Mor Efrem Manastırı’nda gerçekleştirildi.

Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen bienalin direktörlüğünü Döne Otyam, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel yapıyor.

Bienal Direktörü Döne Otyam bienalin yaklaşık 10 yıldır büyük bir emekle sürdürüldüğünü belirterek “Bunca kalabalık, otellerde ve uçaklarda yer bulunmaması ve Uluslararası Bienaller Derneğinin bizi kabul etmeleri artık zannediyorum özetliyor bu işi” dedi.

Bu yılki bienalin üç küratöründen biri olan Fırat Arapoğlu, festivalin ana destekçisinin Mardin Sinema Derneği olduğunu belirterek bunun dışında birçok sanat kurumunun da destekçi olduğunu kaydetti. Bu yıl ilk kez açılan fongogo.com adlı site üzerinden gelen kitlesel bir fonun da bienale katkı sağladığını vurguladı.

Arapoğlu soL’a yaptığı açıklamada “Bienalin üst başlığı Sözden Öte oldu. Küratörlerin sanata ve hayata bakışlarını yansıtan alt başlıklarını da birbirinden kopuk olarak değil birlikte düzenlemeye çalıştık. Benim alt başlığım Sonsuz Bakış. Davet ettiğim sanatçılar coğrafya, mekan, yürüme, yolculuk gibi temaları içeren sanatçılar. İngiltere’den Julian Stallabrass ve Simon Faithfull gibi isimler buna uygun işler yapıyorlar. Stallabrass’ın işi Brexit sürecinde Londra ile Essex arasındaki sınırdan geçen Epping Ormanı’nda çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Çünkü kırsal kesim AB’den çıkmaktan yana oy kullanırken, merkezdekiler kalmayı tercih ediyorlar” dedi.

İngiliz solunun önemli sanat tarihçilerinden biri olan Stallabrass’ın yanı sıra Simon Faithfull’un da Greenwich meridyeni üzerinde yürüdüğü bir çalışmasının bienalde yer aldığını belirten Arapoğlu, diğer küratörlerden Nazlı Gürlek’in beden ve performansları içeren, kadın kimliğini öne çıkaran, Derya Yücel’inse coğrafya ve politika üzerinden bir kurgu yaptıklarını kaydetti.

18'i yabancı 50 sanatçının eserleri 4 Haziran'a kadar Alman Karargahı, Mor Efrem Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanlarda ve çarşılarda yer alacak.