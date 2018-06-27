25. İstanbul Caz Festivali başladı

25. İstanbul Caz Festivali, dün akşam Zorlu PSM Ana Tiyatro’da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Festivalde, Nick Cave, Robert Plant, Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald, Dave Holland, Zakir Hussain gibi müzisyenler konser verecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen İstanbul Caz Festivali'nin "25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı" başlıklı açılış konseri Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Konserden önce, festivalin 2002 yılından bugüne verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu yılki sahiplerine sunuldu. Kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve "Balarısı Ahmet" olarak bilinen ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener, ödüllerini İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in elinden aldı. Taner, törende yaptığı konuşmada İstanbul Caz Festvali'yle iki kuşağın büyüdüğünü belirtti ve "Daha çok kuşaklar büyüyecek. Bu müzikler, janrlar, disiplinler zenginleşecek, çok çeşitli gruplar gelecek" dedi.

Festival Direktörü Pelin Opcin de festivalde farklı ülke ve geleneklerden gelen sanatçıların sahne aldığını belirterek "İzleyicileri cazın yeni ufuklarını keşfetmeye teşvik etmek, şehrin farklı mekanlarını cazla başka bir şekilde tecrübe etmemizi sağlamak, bu müziğin coşkusunu kentin belki hiçbir zaman akla gelmeyecek alanlarına taşımak gibi gayelerimiz oldu hep" diye konuştu.

Ödül töreninin ardından başlayan açılış konserinde festivalin 25 yılına ışık tutan, Türkiye caz sahnesinin en önemli solist ve toplulukları performans sergiledi. Töreni sunan Hülya Tunçağ ve Yekta Kopan'ın, yer yer Türkiye'deki caz tarihinden kısa anlatılara yer verdiği konserde sanatçılar, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde çeşitli yapıtlardan oluşan bir repertuvarı seslendirdi. Konserde Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever ve Yahya Dai gibi müzisyenler performans sergiledi.

FESTİVALDE KİMLER VAR?

25. İstanbul Caz Festivali'nde, 17 Temmuz'a kadar 27 mekanda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50'nin üzerinde konser gerçekleştirilecek.

Festivalde, Nick Cave, Robert Plant, Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald, Dave Holland, Zakir Hussain gibi efsane isimler ve "BADBADNOTGOOD", "R+R=Now", Avishai Cohen ve Omar Sosa gibi merakla beklenen güncel müzisyenler müzikseverlerle buluşacak.