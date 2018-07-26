18 yıldır kitapçılarda bulunan Kürdistan Tarihi adlı kitap yasaklandı

Avesta Yayınları'ndan çıkan 'Kürdistan Tarihi' adlı kitap Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından yasaklandı. 18 yıldır kitapçılarda ve okuyucuların kitaplığında olan yapıt, daha önce 2000 yılında dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından yasaklanmış ve yayınevi sahibine para ve hapis cezası verilmişti. Yayınevi sahini Abdullah Keskin, yaşadığı süreci soL Haber'e anlattı...

Avesta Yayınları'ndan çıkan "Kürdistan Tarihi" adlı kitap Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından yasaklandı. 18 yıldır kitapçılarda ve okuyucuların kitaplığında olan yapıt, daha önce 2000 yılında dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından yasaklanmış ve yayınevi sahibine para ve hapis cezası verilmişti.

Aradan geçen yıllardan sonra itirazlar ve hukuki mücadeleler sonunda yeniden okuyucuya ulaştırılan kitap, bu kez de Ayvalık Sulh Ceza mahkemesinin keyfi yaptırımlarıyla yasaklandı.

soL Haber'e konuşan Avesta Yayınları sahibi Abdullah Keskin, "Süreci şaşkınlıkla izliyoruz, başından sonuna hukuksuz ve keyfi bir uygulama var" diyerek tepkisini dile getirdi.

ABDULLAH KESKİN: NEDEN YASAKLADIKLARINI KENDİLERİ DE BİLMİYOR

Keskin şunları söyledi:

"Anlamakta zorluk çektiğimiz bir süreç yaşıyoruz, en kötü olduğunu düşündüğümüz dönemlerde dahi hukukun bir ağırlığı ve bugüne kıyasla kendi içinde bir mantığı vardı. Bugün onu da göremiyoruz. Bir kitap, bu kadar keyfi nedenlerle yasaklanmış değildir. Sonuçta yeni bir kitap da değil. Neredeyse 20 yıldır raflarda olan bir kitaptan söz ediyoruz. 18 yıl önce soruşturma ve mahkeme açıldıktan sonra yasak kalktı ve kitap yeniden basıldı. Sonrasında da herhangi bir soruşturma ya da karar yoktu. Elimize ulaşan herhangi bir tebligat ya da soruşturma bilgisi yok. Kitabın yasaklandığını buraya gelen iki polis aracılığıyla öğrenmiş olduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasaklama ile ilgili bizden bilgi istiyor. Bu bilgi neden istenir ki? 'Neden yasakladık biz de bilmiyoruz' der gibi, savcılardan ya da mahkemelerden değil de bizden talep ettikleri bir bilgi var.

2018 Ocak ayında açılan bir soruşturma var. Tahminim ev aramalarında çıkan kitaplar arasında olduğu için bu durum yaşanıyor. Yani o gün o ev aramalarında bu Kürdistan Tarihi değil de başka bir kitap çıksaydı o yasaklanacaktı. Komedi bu. Ama durum ne yazık ki gerçek. Çünkü bundan bir kaç ay önce yasaklanan dokuz kitabımız arasında doktora tezleri ya da akademik araştırmalar da var. Yani akademinin onay verdiği, enstitülerin kurullarından geçen çalışmalar yasaklandı.

20 yıllık tarihi içinde yayınevimizin onlarca kitabı yasaklandı. Ama bu kadar keyfi bir uygulamayı ilk kez görüyoruz. Okumadıklarına, incelemediklerine eminim. Yoksa kendileri de neden yasakladıklarına dair bir gerekçe üretebilirlerdi."

Sürecin hukuki olarak takipçisi olduklarını ifade eden Abdullah Keskin, hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı avukatların çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

KÜRDİSTAN TARİHİ

Kitap, SSCB'nin Kürdoloji çalışmaları tarafından derlenen, yazarları arasında M.S Lazarev, M.A Gastratyan, O.İ. Jigalina, Ş.X. Mıhoyan gibi Rusya Bilimler Akademisi, Kürdoloji Çalışmaları ve Doğu Çalışmaları Bölümü gibi akademik kurumlar üyesi yazarların üretimi.

Kürt tarihinin politik ve kültürel çalışmalarının bir araya getirildiği birkaç üretimden biri olan Kürdistan Tarihi, aynı zamanda Kürt tarihindeki kritik eşikte ve süreçteki kesitlere odaklanarak siyaset tarihi içinde de referans gösterilen kitaplardan birisi.



