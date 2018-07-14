11 üyesi hapiste olan Grup Yorum'un iki üyesi Fransa'ya iltica etti

Grup Yorum üyeleri Fransa’dan sığınma talebinde bulundu. Paris'te Yılmaz Güney'in mezarı başında basın açıklaması yapan Grup Yorum üyeleri, 'Tarihin en ağır kuşatması başladı' dediler.

İçişleri Bakanlığı’nın her bir kişi için 300 bin TL para ödülü vaat ettiği "gri liste" kategorisinde aranan Grup Yorum üyelerinden Selma Altın ile İnan Altın dün Paris’te Yılmaz Güney’in mezarı başında bir basın açıklaması yaptı. Yorum, Fransa’dan sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak Drillat’nın haberine göre ilk olarak Yılmaz Güney’i anan Grup Yorum üyeleri, onun şahsında Nâzım Hikmet’ten Ruhi Su’ya, Pablo Neruda’dan Victor Jara’ya kadar sanat dünyasından pek çok ismin önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

‘TARİHİN EN AĞIR KUŞATMASI’

Grup Yorum tarihinin en ağır kuşatmasının başlatıldığını belirten Yorum üyeleri, neden burada olduklarını şöyle özetledi:

“Diyebiliriz ki Grup Yorum tasfiye edilmek, yok edilmek istenmekte. Bizleri de tamamen bu siyasi nedenlerle aramakta ve listelere almaktalar. Halkın sanatı, devrimci sanat böyle yok edilemez. Yüzlerce yıldır böyle olmuştur. Kimse ne Nâzım’ı, ne Nesimi’yi, ne Yılmaz Güney’i susturabilmiş ya da unutturabilmiştir. Artan adaletsizlik, artan yoksulluk, artan baskılar halkın sanatının daha da büyümesini sağlar. Her zaman böyle oldu ve her zaman böyle olacak. Biz de halkın sanatçısı ve aydını olduğumuz için hedef alındık ve bu nedenlerle buradayız. Ve üretmeye devam edeceğiz. Burada olmamıza rağmen yüzümüz Anadolu halklarına, yüzümüz ülkemize dönüktür. Tüm yaşananlara rağmen umutsuz olmadık, olmayacağız. Faşist iktidarlar değil, halkın sanatıdır güçlü olan.”

Grup Yorum üyeleri arama ve ödül listesi ilgili olarak da şunları söyledi:

“Devlet eliyle üretilmiş bir korsan listedir. İçişleri Bakanlığı’nın tamamen keyfi olarak aldığı bir karardır o listede olmamız. Mahkeme kararı ile bile böyle bir liste hazırlamak, insanları teşhir edip hedef göstermek suç olacakken, devletin böyle bir yetkisi yokken, hakkımızda bir mahkeme hükmü bile olmadan alınmıştır bu karar. Tutuklu Yorum üyeleri ise adeta içeride rehin olarak tutulmakta. Hukuksuz bir döngü içine hapsedilerek sürekli tutsak edilmekte.”

18 kişiden oluşan grubun 11 üyesi şu an Türkiye’de hapiste. Altın çiftiyle birlikte grubun altı üyesiyse aranıyor. Bir Grup Yorum üyesi ise bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.