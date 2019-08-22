11 ilde müze yok, kayıp eserler gizleniyor

Türkiye'de 11 ilde müze bulunmuyor, 22 ilde ise sadece bir müze var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itiraf gibi açıklamasında ise çalınan ve kayıp eserlerin kaydı açıklanmıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 3 milyon 100 bin kişinin yaşadığı Artvin, Bingöl, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova, Kırıkkale ve Karabük illerinde müze yok. Türkiye'nin yüzde 13,4’ünde yurttaşların ziyaret edebilecekleri bir müze bulunmuyor, 22 ilde ise sadece 1 müze var.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Türkiye'deki müzeler ile ilgili vermiş olduğu bilgi edinme başvurusuna yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 ilde müze olmadığını itiraf etti.

ÇALINAN ESERLER GİZLENİYOR

İlgezdi bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtta Bakanlığa bağlı müzelerden çalınan ve kaybolan eserlerle ilgili kayıt tutulduğu belirtilmesine rağmen bu kayıtların açıklamadığını belirterek, “Ülkemizdeki 204 müzede çalınan ve kaybolan eserleri sordum, bu kayıtların tutulduğu yazdığı halde Bilgi edinme kanuna aykırı biçimde rakamlar gizledi. Rakamların gizlenme sebebi nedir? Müzelerimizdeki çalınan ve kaybolan eser sayınında ciddi artışlar olduğu için mi bu rakamlar gizlenmektedir” diye sordu. Kültüre verilen değerin kanıtı müze sayılarındaki yetersizlik” dedi.