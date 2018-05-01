TKP'den 1 Mayıs'a kitlesel katılım

Bu yıl 1 Mayıs'a "Halk Ayağa Kalkıyor" ve "Bu düzeni değiştireceğiz" sloganlarıyla katılan Türkiye Komünist Partisi, mitinge katılım gösterdiği 9 ilde de kitlesel kortejleriyle dikkat çekti.