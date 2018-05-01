TKP'den 1 Mayıs'a kitlesel katılım
Bu yıl 1 Mayıs'a "Halk Ayağa Kalkıyor" ve "Bu düzeni değiştireceğiz" sloganlarıyla katılan Türkiye Komünist Partisi, mitinge katılım gösterdiği 9 ilde de kitlesel kortejleriyle dikkat çekti.
01/05/2018 Salı 17:30
1
İstanbul
2
İstanbul
3
İstanbul
4
İstanbul
5
İstanbul
6
İstanbul
7
Ankara
8
Ankara
9
Ankara
10
Ankara
11
Ankara
12
İzmir
13
İzmir
14
İzmir
15
İzmir
16
İzmir
17
Mersin
18
Çanakkale
19
Çanakkale
20
Antalya
21
Eskişehir
22
Eskişehir
23
Mersin
24
Samsun
25
Samsun
26
Antalya
27
Ankara
28
Ankara
29
Ankara
30
Ankara