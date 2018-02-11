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Reuters İstanbul'un sokak kedilerini fotoğrafladı
Uluslararası haber ajansı Reuters, İstanbul'un kedilerini fotoğrafladı. İşte Goran Tomasevic'in objektifinden İstanbul'un kedileri...
11/02/2018 Pazar 20:30
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Reuters İstanbul'un sokak kedilerini fotoğrafladı
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