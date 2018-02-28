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İstanbul'un üstünde kara bulutlar...
Kar yağışı bekleyen İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken, şehrin üstünü de kara bulutlar kapladı.
28/02/2018 Çarşamba 13:45
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İstanbul'un üstünde kara bulutlar...
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