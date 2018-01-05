Güle güle Yaşar Usta, Mahmut Hoca, Kazım Efendi...
Sinemanın çınarlarından Münir Özkul hayatını kaybetti.
05/01/2018 Cuma 13:15
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Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca karakteriyle hafızalara kazınan Münir Özkul uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.
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15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Münir Özkul küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı.
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Özkul, İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde eğitimine devam etti.
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Eğitimini tamamlayan Özkul, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosunda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosuna geçti.
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Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.
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Yeteneği Muhsin Ertuğrul'un gözünden kaçmayan Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunda da yer aldı.
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Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Özkul, askerliğini yaptığı dönemde, arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği bir gün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.
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Üniformalı bir figüran arayışı içinde olan arkadaşının ricasını kırmayarak, biraz da komik bir anı olsun diye kamera karşısına geçti
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Rol aldığı 400'ün üzerinde filmle, Türk sinemasına damgasını vuran önemli karakter oyuncuları arasına girmesini sağlayacak sinema serüveni böylece başlamış oldu.
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Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.
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