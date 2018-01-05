Güle güle Yaşar Usta, Mahmut Hoca, Kazım Efendi...

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Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Özkul, askerliğini yaptığı dönemde, arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği bir gün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.