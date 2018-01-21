Afrin operasyonundan kareler
Dün akşam saatlerinde başlayan Afrin operasyonu kara harekatının ilk adımlarıyla sürüyor. Dün akşamdan bu yanan yaşanan operasyondan bazı kareler şöyle:
21/01/2018 Pazar 10:15
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