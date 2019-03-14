Zümrüt Gıda işçilerine maaş ödenmiyor: İşçiler dört gündür direnişte...

Gaziantep Üçüncü Organize Sanayi Bölgesindeki çikolata ve şekerleme fabrikası Zümrüt Gıda işçilerine iki buçuk aydır maaş ödenmiyor. Alacakları için dört gündür fabrika önünde direnen işçiler, patronlar tarafından 'Alacağınız varsa da artık alamazsınız, medyada duyuldu' denilerek tehdit edildi.

Gaziantep'te iki buçuk aydır maaşları ödenmeyen çikolata ve şekerleme fabrikası Zümrüt Gıda işçileri dört gündür işyeri önünde maaş ve tazminatları için direniyor.

Üçüncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Zümrüt Gıda işçileri iki buçuk aydan beri ödenmeye maaşları için direnişe geçti. Fabrika önünde bekleyen işçiler, aylardır oyalandıklarını, alacakları ödenmeden fabrika önünden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

soL muhabirine konuşan işçiler şunları söyledi: "Aylardır eve ekmek götüreniyoruz, ne evde ne çevremizde itibarımız kaldı. Çocuğumuz bir şey istediğinde bakkaldan alamıyoruz. Patronun kendisi de çocukları da varlıklı, böyle bir şeyi yaşamıyorlar, o nedenle bizim durumu da bilmiyorlar. Alacaklarımızı bize veremeyeceklerini, başımızın çaresine bakmamızı söylüyorlar. Medyada haberimiz çıkınca bize gelip 'alacağınız varsa da artık alamazsınız, medyada duyuldu' dediler. Kendi itibarları zedelenmesin diye bunu diyebiliyor ama bizim her gün itibarımız zedeleniyor."

TKP'DEN ZİYARET

Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerini ziyaret eden Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri ve TKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Ayaz, haklarını alana dek işçilerin yanında olacaklarını ve dayanışma içinde kalacaklarını söylediler.