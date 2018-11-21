Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 3 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi ağır yaralandı, üç işçi ise yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

'UMUDUMUZ YOK'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, mahsur kalan 3 madenci için, "Hayatlarından çok umudumuz yok, onları çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.