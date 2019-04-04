ZF Lemförder'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İzmir'de geçen ay grev kararı asan ZF Lemförder işçilerinin direnişi sonuç getirdi. Bir dizi görüşme sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

40 ülkede faaliyet gösteren ve 140 bin işçi çalıştıran Alman otomobil parçaları üreticisi ZF FRIEDRICHSHAFEN’E bağlı İzmir'deki ZF Lemförder işçileri ile patronlar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Birleşik Metal İş Sendikasının örgütlü olduğu ve yaklaşık 420 işçinin çalıştığı ZF Lemförder'de yaklaşık dört aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamayınca, geçen ay grev kararı asılmıştı.

Grev kararının asılmasının ardından 3 Nisan 2019 günü anlaşma sağlandı.

Birleşik Metal İş'ten yapılan açıklama şöyle:

"Başından sonuna kadar temsilcilerimizle ve üyelerimizle birlikte sürdürülen görüşmelerde elde edilen kazanımlar aşağıdaki gibidir:

Son dönemin EN YÜKSEK ORANI ile biten sözleşmede işçi ücretlerine birinci yıl için 5 TL/saat zam (yüzde 40.42) yapıldı. İkinci yıl enflasyon+2 puan zam sağlandı.

Sosyal yardımlara da yüzde 25 ile yüzde 34 oranında zam yapıldı.

Yapılan artışlarla işçilere ortalama (ücret + ikramiye + çocuk + yakacak + aile yardımı) ayda net 1253 TL artış sağlanmış oldu.

Toplu sözleşme ile ücret ve sosyal haklar dışında da birçok idari maddede değişiklik yapılması sağlanmıştır.

2019 yılında metal işkolunda farklı sendikalarda örgütlü yüzbini aşkın metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşme görüşmeleri öncesinde, DİSK Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin, kararlı duruşları ve mücadeleleri ile sağladığı bu kazanımlar daha bir önem kazanmaktadır.

Başta ZF LEMFÖRDER işçileri olmak üzere işçi sınıfımıza ve sendikamıza hayırlı olsun."