ZF Lemförder işçileri grev kararını astı

Çiğli OSB'deki otomotiv yedek parça fabrikası ZF Lemförder'de işçiler grev kararını bugün astı. 3 Mayıs'a kadar anlaşma sağlanamazsa greve çıkılacak.

İzmir Çiğli’de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça üreticisi ZF Lemförder fabrikasında geçen yıl Aralık ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Bugün grev kararını fabrikadaki ilan panosuna asan işçiler, 3 Mayıs’a kadar anlaşma sağlanamazsa greve çıkacak.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, 450 çalışanı bulunan fabrikada 12,37 TL saat ücretiyle çalışan işçiler, saat ücretlerine 6 TL zam istiyor. Piyasada aynı iş kolunda saat ücretlerinin 17-18 TL olduğunu vurgulayan işçiler, ayrıca yüzde 15’lik vergi diliminin artması halinde bu artışı da işverenin karşılamasını talep ediyor.