Zeytinburnu Belediyesi önünde üç aydır direnen Güngördü, işe iade davasını kazandı

İdare Mahkemesi, ‘taşeron düzenlemesi’ kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından işten atılan ve üç ayı aşkın süredir belediye önünde direnişini sürdüren Kenan Güngördü’nün başvurusunu karara bağladı. Kararda, Güngördü’nün işten atılmasının hukuksuz olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

AKP'li Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan 11 taşeron işçi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen "taşeron düzenlemesi" kapsamında işten çıkarılmıştı. Belediyedeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ndeki işinden çıkarılan işçilerden biri de Kenan Güngördü’ydü.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Zeytinburnu Belediyesi’ndeki işinden atılan ve işini geri dönmek için başvuru yapan Kenan Güngördü’nün başvurusunu karar bağladı.

İdare Mahkemesi, 26 Haziran tarihinde “Yürütmenin durdurulması” yönünde karar verirken, karar Güngördü’ye tebliğ edildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgili hakkında edinilen kanaatler ile kadroya alınması uygun görülmemiş ise de yasadışı örgüte aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünde titizlikle araştırılması, bu yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının kadroya alınmasına izin verilmemesi gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmaksızın başkaca bir delil ve bilgi sunulmaksızın sadece geçmiş dönemdeki durumuna ilişkin soyut beyanlar içeren arşiv araştırması belgesine dayalı olarak davacının güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuki uyarlık görülmemiştir.”

OYBİRLİĞİYLE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İşten atılmanın hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, “Davacının ekonomik ve sosyal hayatını doğrudan etkileyecek nitelikli dava konusu işleminin yürütülmesi halinde telafisi güç zararlar doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Zeytinburnu Belediyesi ise mahkemenin kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

'İŞİME DÖNENE DEK MÜCADELE EDECEĞİM'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre verilen kararın haksız yere ihraç edilen kamu çalışanları için de emsal olabileceğini söyleyen Kenan Güngördü, yarın mahkeme kararıyla birlikte işe başlamak için belediyeye başvuru yapacağını söyledi.

Güngördü, işine dönene kadar mücadele edeceğini de ifade etti.