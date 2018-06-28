Zeybekci: Suriye'den 4 bin ton patates aldık

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kilogramının fiyatı 6 liranın üzerine çıkan patatesin Suriye'den ithal edilmesine izin verdiklerini açıkladı. Zeybekci, Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 1’ini geçmemek kaydıyla Suriye’de Türkiye’nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde satış fiyatlarında ciddi artışlar olan patates konusunda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 1’ini geçmemek kaydıyla Suriye’de Türkiye’nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi.

Bakanlıkta dün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Zeybekci, "Hangi alanda olursa olsun spekülasyonlara izin vermeyeceğiz" derken, getirilen patatesin pazarda satışa sunulduğunu ve fiyatların 2 lira seviyesine gerilediğini söyledi.

Patates ve soğan fiyatlarının son bir haftada yüzde 15-20 civarında düştüğünü belirten sektör temsilcileri, fiyatların temmuz ayının ortasına doğru düşmeye başlayacağı ve sonrasında 1,5-2 liraya kadar gerileyeceği öngörüsünde bulunuyor.

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patates ve soğanda fiyatın artmasının ana sebebinin arz düşüklüğü olduğuna işaret ederek, geçen yıl tarlada mahsulünü istediği fiyata satamayan üreticinin yeterince ekim yapmadığını söyledi.