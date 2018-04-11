Zeybekçi: Dövizdeki gelişmeler ‘suni hareketlenmeler’

Dolar 4,14 seviyelerine çıktı. Döviz rezervleri ise son bir haftada 1 milyar 622 milyon dolar eridi. Ekonomi Bakanı gelişmeler için “Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor” dedi.

TL’nin hızlı değer kaybı bugün de devam etti ve dolar 4,14, euro 5,12 seviyelerine kadar çıktı. Merkez Bankası brüt döviz rezervi de son bir haftada 1 milyar 622 milyon dolar düşüşle son 6 yılın en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta 84 milyar 702 milyon dolar olan brüt döviz rezervi, kurdaki yükselişe bağlı satışlar sonucunda 83 milyar 80 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervi Haziran 2012’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Kurdaki ve döviz rezervindeki gelişmelere rağmen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Bunlar hiçbir şekilde Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor” diyerek kurdaki suni hareketlenmelerin geçeceğini ve Türkiye’nin yoluna devam edeceğini ifade etti.