Zara'yı da bünyesinde barındıran INDITEX'te işçiler sendikalı oluyor

ZARA markasını da bünyesinde bulunduran INDITEX grubunda çalışanlar Tez-Koop-İş sendikasında örgütlenmeye başladı.

Dünyanın en büyük hazır giyim/perakende tekeli olan INDITEX'in Türkiye'deki mağazalarında işçiler Tez-Koop-İş sendikasında örgütlenmeye başladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde grubun İstanbul’daki yedi markasına yapılan ziyaretler, çalışanların olumlu tepkileriyle karşılandı.

İşçilerin çoğunluğunun yarı zamanlı öğrenciler olduğu bu mağazalarda aynı sektördeki iş yerlerine nazaran daha fazla ücret verildiğini söyleyen işçiler, bunun sömürüyü meşrulaştıran bir baskı aracı olarak kullanıldığını dile getiriyor.

Çalışma koşullarını kabul etmeyenlerin istifaya zorlandığını, daha küçük bir kısmın ise gerçek olmayan sebeplerle işten çıkartıldığı aynı zamanda yöneticilere yapılan uyarılar ile bu işçilere referans olunmasının yasaklandığı belirtiliyor.

İşçiler, iş yerinde uygulanan mobbingin sonlanması, sosyal ödeneklerin artırılması, sağlık, güvenlik ve diğer çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

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