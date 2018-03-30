Zabıtanın dövdüğü seyyar satıcı isyan etti: İşsizlik benim suçum mu?

Antep Belediyesi’ne bağlı zabıtaların darp ettiği seyyar satıcı, baygınlık geçirdi. İş arayıp bulamadığını söyleyen seyyar satıcı, 'İşsizliğin olması benim suçum mu?' diye sordu.

Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akyol Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımda yere serdiği örtü üzerinde mutfak gereçleri satan bir seyyar satıcıya, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri saldırdı. Eşyalarını kaldırmayan seyyar satıcıyla zabıtalar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede darbe alan seyyar satıcı baygınlık geçirdi. Zabıtalar, seyyar satıcının eşyalarını yere fırlatarak kırdı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre seyyar satıcı kendisine saldıran zabıta ekiplerine, “Ben hırsızlık mı yapayım? Namusumla para kazanıyorum. İki tane çocuğum var. Evim kira, çalışmaya mecburum. İş aradım ama bulamadım. İşsizliğin olması benim mi suçum?” diye tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren seyyar satıcıya, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.