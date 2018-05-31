Yüzde 2,5 büyüme tahmini: Yılın kalanında küçülme

Moody's Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 2,5'e düşürdü. OECD de Türkiye büyüme tahminine ilişkin daha ılımlı ama yine aşağı yönlü bir revizyon yaptı. Özellikle Moody's'in yaptığı düzeltme yılın son iki çeyreğinde daralma beklentisine işaret ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye için 2018 ve 2019 GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Daha önce, 2017’de yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019’da yüzde 4 ve yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin eden Moody’s, bu beklentilerini yüzde 2,5 ve 2'ye indirdi. OECD de çok daha ılımlı olmakla birlikte büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyon yaptı, 2018 için yüzde 5,3 olan büyüme beklentisini yüzde 5,1'e indirdi.

Moody's revizyonu, yılın ilk çeyreğine ilişkin hesaplamalar ve ikinci çeyreğe ilişkin ilk göstergelerden hareketle, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde çok güçlü daralmaya işaret ediyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde, hesaplamalara ilişkin tartışmalar olsa da, yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme rakamı geleceği öngörülüyor. Haziran'da ilk çeyrek verisi açıklanacak. İkinci çeyrekte ise Mayıs ayında kur artışı başta olmak üzere ekonomik sarsıntılara rağmen hem ihracatın seyri hem de seçim yatırımı olarak nitelenen düzenlemeler, teşvikler etkisiyle düşük oranlı da olsa pozitif bir büyüme rakamı geleceği tahmin ediliyor. Bu tahminlerden hareketle ilk yarıda büyüme oranının yüzde 5-6 civarında olacağı tahmin ediliyor. Moody's öngörüsündeki yıllık yüzde 2,5 büyüme için yılın kalan yarısında büyüme olmayacağı, hatta daralma varsayıldığı görülüyor.