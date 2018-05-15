Yusuf Yerkel’in tekme attığı madenci konuştu: O tekme tüm madencilere atıldı

AKP'li Yusuf Yerkel’in tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık, 'O tekme tüm madencilere atıldı' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde müşavirliğini yapan Yusuf Yerkel’in tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık, Yerkel’in özrünü kabul etmediğini belirterek “Halen üzgünüm, kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” dedi.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, Kocabıyık, Yerkel’le yalnızca bir kez görüştüğünü, işsiz olduğu dönemde telefonlarına bile çıkmadığını söyledi. Özrü kabul etmediğini vurgulayan Kocabıyık, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. Bir kere telefon etmekle bu iş bitiyorsa, tamam. Tekme fotoğrafının yayımlanmasından sonra Soma’da kimse bana iş vermedi. Kara listeye alındım. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı. Hep ‘Toplantıdayım’ dedirtti. O zaman Ankara’da görevdeydi. Ben de işsizdim. Bir yardımı olmaz mıydı? Yardım istediğimde ilgilenmedi” dedi.

Başbakanlık’ın Mercedes araçlarına zarar verdiği iddiasıyla ceza alan Kocabıyık, hakkında “provokatör” suçlamasıyla haber yapan “havuz medyasına” karşı açtığı davalardan da olumlu sonuç alamamış. Bu nedenle “adalet” üzerine konuşmak istemediğini belirten Kocabıyık, “Ben gariban bir insanım” diyerek “Davalar hep bizim aleyhimize dönüyor. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Tek bir telefonla özür olmaz. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” ifadelerini kullandı.