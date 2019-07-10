Yozgat’ta havalimanı inşaatında iş cinayeti

Yozgat’taki havalimanı inşaatında kamyon sürücüsü olarak çalışan 56 yaşındaki işçi hafriyat altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yozgat’taki havalimanı inşaatında kamyon şoförü olarak çalışan bir işçi hafriyat altında kalarak yaşamını yitirdi. Bu sabah meydana gelen olayın ardından işçinin cenazesi uzun süre hafriyat altında bekletildi.

Yozgat Sorgun Alaca yolu üzerindeki havalimanı inşaatında kamyon şoförü olarak çalışan 56 yaşındaki Ali Taş hafriyat altında kalarak sabah saat 09.30 sularında yaşamını yitirdi.

Herhangi bir firma sorumlusunun cenazeyi teslim noktasına gelmediği, işçinin cansız bedeninin uzun süre hafriyat altında bekletildiği ifade ediliyor.

Geçen yıl temeli atılan havalimanı inşaatının ihalesini YDA inşaat ve EMT İnşaat ortaklığı almıştı. Beta İnşaat ise inşaatta taşeron firma olarak faaliyet gösteriyor.

Hafriyat sırasında herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı belirtilen inşaatta işçilerin maaşlarının da düzensiz yatırıldığı iddia ediliyor.