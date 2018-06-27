Yoksulluk sınırı bir ayda 92 lira yükseldi

Haziran ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 714 liraya, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 liraya yükseldi. Böylece yoksulluk sınırı Mayıs'tan Haziran'a 92 lira birden yükselmiş oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2018 Haziran ayı "açlık ve yoksulluk sınırı" verilerini açıkladı.

Bu kapsamda dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) bin 714 TL; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 584 TL olduğu belirtildi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 121 TL olarak hesaplandı.

BİR AYDA 92 LİRA YÜKSELDİ

Mayıs ayında açlık sınırı bin 686 lira, yoksulluk sınırı da 5 bin 492 liraydı.

'KURU SOĞAN VE PATATES FİYATLARI HAZİRANIN SON HAFTASIN YÜKSELDİ'

TÜRK-İŞ'in paylaştığı verilere göre gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerin fiyatları Haziran 2018 itibariyle şu şekilde değişim gösterdi: