Yine patronlar kazandı: AVM patronlarının cirosunda büyük artış

AVM ciro endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3'lük artış gösterdi. Aynı dönem ziyaretçi sayısı düşüş ivmesini sürdürerek yüzde 2 azalma kaydederken, en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinden geldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin 2017 Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2016 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,3 artış kaydederek 241 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Kasım 2017’de İstanbul’da bin 57 TL, Anadolu’da 827 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği Kasım 2017’de 919 TL’ye ulaştı.

EN YÜKSEK CİRO ARTIŞI TEKNOLOJİDE

Kasım ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi 2016’nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 29,6’lık artış kaydetti.

AVM’lerdeki diğer alanlar kategori ciroları 2016 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 23,8, giyim kategori ciroları yüzde 17,7, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 17, hipermarket kategori ciroları yüzde 15,6 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 10 artış gösterdi. Ayakkabı kategori ciroları ise Kasım 2017 döneminde enflasyon oranının altında seyretti.

ZİYARETÇİ SAYISINDA KASIMDA YÜZDE 2'LİK DÜŞÜŞ

Kasım 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayıyla karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2’lik bir azalış yaşandığı ortaya çıkıyor.