Yine işçi servisi kazası: 12 mevsimlik tarım işçisi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkıp devrilmesiyle meydana gelen kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkıp devrilmesiyle meydana gelen kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli istikametinden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan F.T. yönetimindeki minibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü T. ile minibüste bulunan M.G. (24), A.G. (27), N.T., M.D., V.A., S.K. (22), N.E. (41), S.K. (18) ile çocuklar G.K. (12), H. E. (16) ve Ü.S. (15) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.