Yıllardır tazminatları ödenmeyen Soma maden işçileri Ankara yürüyüşüne hazırlanıyor

Soma Katliamı’nın ardından işten çıkarılan ve 5 yıldır tazminatları ödenmeyen maden işçileri bugün Türkiye Kömür İşletmeleri’ne yürüyüş düzenledi. TKİ’ye dilekçe veren işçiler kıdem tazminatları ödenmezse Ankara’ya yürüyecekler.

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından işten çıkarılan 2 bin 831 işçinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin maden işçisi yıllardır tazminatlarını alma mücadelesi veriyor.

UYAR Madencilik ve SOMA Kömürleri AŞ’de çalışırken facialar nedeniyle işlerine son verilen yaklaşık 4 bin işçinin kıdem tazminatları ve diğer hakları hâlâ verilmedi. İşçilerin açtığı bireysel ve toplu davaların kimi sonuçlandı, bireysel davaların bazıları reddedildi. Temyize giden davaların bazılarında Yargıtay kararı da işçilere tazminatlarının ödenmesi doğrultusunda çıktı. Toplu açılan dava da işçiler lehine sonuçlandı ve Yargıtay aşamasında.

Ancak hiçbir işçiye bugüne kadar ödeme yapılmadı.

TKİ'YE YÜRÜYEN İŞÇİLER DİLEKÇELERİNİ İLETTİ

İşçiler, tazminatlarının ödenmesi için eylemlere başladılar. Bugün yaklaşık 100 işçi Soma’da Kaymakamlık meydanında toplanıp, “Kıdem tazminatlarımız ve diğer haklarımız derhal verilsin” talebiyle, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) yürüdüler. TKİ’nin kapısında işçileri onlarca özel güvenlik görevlisi ve polis karşıladı. Burada bir açıklama yapan işçiler, hazırladıkları dilekçeyi TKİ yönetimine verdiler.

'DEVLET İLE SARI SENDİKALAR ANLAŞTI, SORUN ÇÖZÜLMEDİ'

Soma’da yeni kurulan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin soL’a yaptığı açıklamada “13 Mayıs’ta 301 kişi öldükten sonra 2 bin 831 arkadaşımız bir SMS yoluyla işten atıldı. Beş yıldan beri devlet ve sarı sendikalar tarafından yapılan anlaşmalara göre sorunları asla çözülmeyen arkadaşlarımız sendikamıza bu sıkıntılarını bildirdi. Biz de bugünkü eylemimizle bu sorunun çözülmesi için ilk adımı attık” dedi.

Toplam 4 bin işçinin mağdur olduğunu dile getiren Çetin “Mahkemelerde kazanılan davalar temyize gönderildi, bazıları bozularak geldi, bazılarında sorumluluğun TKİ’de olduğu kararı geldi. Yargıtay’dan onanmış kararlar olduğu halde ödeme yapılmıyor. Bireysel açılan davalara bakıldığında kimsenin hakları verilmiyor. Hiç kimse bu sorumluluğu üstlenmiyor” diye konuştu.

‘İKİNCİ EYLEM 21 AĞUSTOS’TA, SORUN ÇÖZÜLMEZSE ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİZ’

“Bugün bakıldığında bu sorunu çözecek olan TKİ’dir” diyen Çetin, “TKİ’ye bugün ilk dilekçemizi verdik ve kendilerine de ifade ettik ‘Bizim sorunlarımızı bir ay içinde çözmezseniz ikinci eylemi 21 Ağustos’ta yapacağız’ dedik. 21 Ağustos’tan 13 Eylül’e kadar sorun çözülmezse Ankara’ya yürüyeceğimizi ifade ettik” dedi.

