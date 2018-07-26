Yıl sonu dolar kuru tahmini açıklandı

Unicredit Bank EM Stratejisti Kiran Kowshik, yıl sonu dolar/TL kuru tahminini açıkladı.

Unicredit Bank EM Stratejisti Kiran Kowshik doların Lira karşısında biraz daha yükselebileceğini belirterek, "Kurda sene sonu için 4.95, gelecek sene için 5.29 seviyesini öngörmekteyiz" dedi.

Bloomberg HT'ye konuşan Kowshik, "Merkez Bankası'nın dün faiz değiştirmeme kararıyla piyasalara hayal kırıklığı yaşattığını, piyasaların 100 - 125 baz puan civarında artış fiyatladığını" söyledi.



Kowshik, "Mevsimsel olarak bakınca 3. çeyrekte turizm sektörünün toparlanacağını düşünüyoruz, bu da dengelenme getirecektir, yani dolar yukarı yönde hareket etse de bu yavaş olacaktır. Eylül ayını geride bıraktıktan sonra TL'de daha hızlı değer kaybı gözlememiz mümkün olabilir" değerlendirmesini yaptı.