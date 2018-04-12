Yerli sermaye de kaçıyor

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'den yurtdışına giden sermaye tutarı hızlı bir artış içinde.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)'ın Merkez Bankası verilerinden derlediği rapora göre yurtdışına giden doğrudan yatırım (ODI) olarak giden sermaye tutarı, yurtdışından doğrudan yatırım (FDI) olarak gelen sermaye tutarına göre daha hızlı bir artış gösteriyor.

Uluslararası yatırım verilerine göre ODI/FDI oranı Şubat 2018'de yüzde 31,4 oldu. 2002-2018 dönemi ortalaması yüzde 22 olan ODI/FDI oranı, 2018 yılının ilk iki ayında hızlı bir artış gösterdi. Bu artışta FDI yani yurtdışından doğrudan yabancı sermaye girişindeki yavaşlama da etkili oldu. Şubat 2018 itibariyle FDI tutarı 10,7 milyar dolar olurken, ODI tutarı da 3,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'den yurtdışına giden sermayenin bir bölümü sermaye gruplarının yurtdışı şirket alımları ya da doğrudan yaptıkları yeni yatırımlardan kaynaklanırken bir bölümü de Yıldız Holding-Ülker örneğinde olduğu gibi yurtiçi şirket ve operasyonların yurtdışına taşınmasına dayanıyor.