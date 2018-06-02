Yerli otomobilde sermayenin payları belli oldu

'Yerli otomobil' için kurulan şirkette sermaye gruplarının payları açıklandı. Buna göre Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar; TOBB'un payı yüzde 5 oldu. Cumhurbaşkanı dün akşam projenin başına Bosch'tan bir transfer yapıldığını açıklamıştı. 'Yerli otomobil'de 'teknoloji ithalatı'nın payı merak konusu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşu resmen tamamlandı.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu.

Şirket ortakları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerini de yayımlamaya başladı.

Turkcell, Anadolu Grubu ve Vestel'in gönderdikleri açıklamada şöyle denildi:

"2 Kasım 2017 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimizin tarafı olduğu Ortak Girişim Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulması planlanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yüzde 19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 31.05.2018 tarihinde Pay Sahipleri Sözleşmesi ve Esas Sözleşme imzalanmıştır. Gerekli prosedürleri takiben şirket kuruluşu tamamlanacaktır."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam "elektrikli ve akıllı sürüş" özelliklerine sahip olacak yerli otomobil projesinin başına Bosch'tan Mehmet Gürcan Karakaş'ın CEO olarak getirildiğini açıkladı. Vestel'e de geçen aylarda "yakıt pili" projesi için "süper teşvik" verildi. Bosch'tan yapılan transfer ve Bosch Türkiye'den daha önce yapılan "yerli otomobile destek" açıklaması, dünyada otomotiv tekelleri arasında hem elektrikli araç hem de "otonom" sürüş sistemleri konusundaki yoğun rekabetle birlikte değerlendirildiğinde üretimin yine "teknoloji ithalatı"na dayanacağını düşündürüyor.