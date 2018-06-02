'Yerli otomobil' projesinin CEO'sundan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'su olarak Mehmet Gürcan Karakaş'ın adını verdi. Bosch kökenli Karakaş'tan bugün ilk açıklama geldi.

"Yerli otomobil" projesini gerçekleştirmek için kurulan ve Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB'un payları bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye CEO olarak atanan Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama geldi.

Karakaş, projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti.

Karakaş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak."

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

1965'de Antalya Akseki'de doğdu. 1988 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı.