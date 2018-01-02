Yeni yıla direnerek giren Posco Assan işçileri AKP il başkanlığına yürüyecek

Güney Kore sermayeli Posco grubu ile Kibar Holding ortaklığıyla çelik üreten Posco Assan’ın Kocaeli fabrikasında çalışan işçiler, patronlar tarafından gasp edilen hakları için direniyor.
Daha önce Güney Kore konsolosluğu önünde eylem yapan işçiler, bugün de AKP'nin Kocaeli il başkanlığına yürüyecek.
İş, ekmek ve sendikal hakları gasp edilen Posco Assan işçileri bugün 17.00'de AKP'nin Kocaeli il başkanlığı önünde, bir basın açıklaması düzenleyecek. Açıklamaya Birleşik Metal-İş genel başkanı Adnan Serdaroğlu da katılacak.