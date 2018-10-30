Yeni havalimanının kargocusu da konkordato ilan etti

İGA Havalimanı İşletmesi'nin anlaşma imzaladığı altı şirket arasında yer alan Bilin Lojistik de konkordato kararı aldı.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ile altı şirket arasında geçen yıl "Kargo Şehri" ve "Yer Hizmetleri Kampüsü" için alan tahsis sözleşmesi imzalamıştı. 250 milyon avroluk anlaşmaların 25 yıllık işletme süresince geçerli olacağı duyurulmuştu. İstanbul Havalimanı yönetimi (İGA) ile şirketler arasında imzalanan anlaşmaya göre MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik'in "Kargo Şehri"nde; MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ'ın da "Yer Hizmetleri Kampüsü"nde hizmet vereceği duyurulmuştu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre İGA Havalimanı İşletmesi'nin anlaşma imzaladığı altı şirket arasında yer alan Bilin Lojistik de konkordato aldı.

İstanbul 1. Asliye Mahkemesi Bilin Lojistik şirketine üç ay konkordato verdi.