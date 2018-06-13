Yeni havalimanı inşaatında ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

İstanbul'da inşaatı devam eden yeni havalimanında ücretleri ödenmediği için dün kule vincine çıkan işçiler bugün iş bıraktı.

İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı şantiyesinin ana terminal binası otopark girişi bölümünde çalışan inşaat işçileri, ücretlerinin ödenmemesi üzerine dün inşaat alanındaki kule vincine çıkmıştı. Uzun süre vincin üzerinde protestolarını sürdüren işçiler, alacaklarının ödenmesini istedi. Daha sonra gece saatlerinden kule vinçten inen işçiler, bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

'FİRMA 5 GÜN SONRA ÜCRETLERİ ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, "Üçüncü havalimanında Kalyon bünyesinde faaliyet yürüten NOVA firmasına bağlı inşaat işçileri ücretleri ödenmediği için bu sabah iş bırakma eylemi yaptı" dedi.

Üçüncü havalimanı inşaat işçilerinin kötü koşullarda çalıştığını belirten sendikanın açıklamasında, "Üçüncü havalimanı, bizler açısından onlarca işçi arkadaşımızın iş cinayetlerine kurban gittiği, en kötü koşullarda işçilerin barındığı, bunlar yetmezmiş gibi ücretlerinin ödenmediği bir köle kampı. İşçi arkadaşlarımız bugün firma yetkilileri ile görüşerek ücretlerin ödenmesini talep etti. Firma yetkilileri sabahki görüşmede ödeme yapılmayacağını bildirdi. İşçilerin iş bırakma eylemini sürdürme kararlılığından sonra firma yetkilileri işçilere 5 gün sonra ödemelerin gerçekleşeceği sözünü verdi" ifadelerine yer verdi.