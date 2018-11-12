Yeni havalimanı inşaatında bir iş cinayeti daha...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na "yetiştirilen" İstanbul Havalimanı'ndaki iş cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
İSİG Meclisi'nin duyurduğu bilgiye göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki işçi Seyithan Kaya, dün öğle saatlerinde asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Başköy nüfusuna kayıtlı Kaya'nın cansız bedeni, olay sonrası İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Evli olan ve çocukları bulunan Kaya için Darıca'da Başköy Derneği'nde ailesi ve yakınları tarafından taziyelerin kabul edildiği öğrenildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yaklaşık bir buçuk ay önce isim isim, tarih tarih çıkardığı raporda havalimanı şantiyesinde en az 37 iş cinayetinin işlendiği duyurmuştu.