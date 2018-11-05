Yeni havalimanı açıldı ama iş kazaları sürüyor: Bir işçi yaralı...

AKP'nin baskıları sonucu 29 Ekim'e 'yetiştirilen' İstanbul Havalimanı kısmen de olsa yolcu trafiğine açıldı ancak iş kazaları sürüyor. Pier-3 bölgesinde boynunun üzerine düşen bir işçi yaralandı.

Adı "İstanbul" olarak açıklanan ve 29 Ekim'de açılışı yapılan yeni havalimanında kısmi de olsa yolcu trafiği sürerken, diğer yandan binlerce işçi çalışmaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nında inşaat faaliyetinin devam ettiği Pier-3 bölümünde bugün yine bir iş kazası meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir işçi boynunu üzerine düşerek yaralandı. Yaralı işçi sağlık ekibi ve mesai arkadaşları tarafından ambulansa bindirilerek gönderildi. İşçinin sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi alınamadı.

HALEN 25 BİN İŞÇİ RİSK ALTINDA ÇALIŞIYOR

Havalimanının kısmi açılışından sonra soL'a bilgi veren bir mühendis, şantiyede halen 25 bin işçinin risk altında çalıştığını ve 31 Aralık'a yetiştirme baskısının dayatıldığını anlatmıştı.