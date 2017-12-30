Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de de yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2018 yılı için net bin 603 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2018 yılı için net bin 603 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar tebliğine göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını düne kadar sürdürdü ve 4 toplantı yaptı.

Komisyon, milli seviyede tek asgari ücret tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri için 67,65 lira olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verdi. Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması da oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kararda, belirlenen ücretin gerekçeleri de yer aldı. Asgari ücretin, ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, bunun belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca söz konusu ücretin pazarlık ücreti olmadığı belirtildi.

Komisyonun, asgari ücretin belirlenmesi sırasında bu çerçevede bir karar alınması için çalıştığı, işçilerin geçim koşulları ve 2018 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği bildirildi.

Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen işçinin 67,65 lira tutarındaki günlük asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.