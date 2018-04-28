Yemek kartlarında komisyon düştü: Emekçiye yansıyacak mı?

Yeme- içme sektöründeki firmaların yüksek komisyondan yakındığı yemek kartlarında oran düştü. Yemek kartlarında yüzde 10-15 arasında değişen komisyon yüzde 4,5'a düştü ancak bu indirim her gün kartla yemek yiyen yaklaşık 3,5 milyon emekçiye yansıyacak mı bilinmiyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO'nun yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonlara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuç verdiğini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili bütün tarafları bir araya getirdiği çalıştayda, tarafların, düzenlemenin yapılacağı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nda uzlaşmasının çok başarılı bir gelişme olduğunu kaydeden Baran, şunları kaydetti:

“10 milyar liraya yaklaşan yemek kartı pazarında, yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla yemek kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4,5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Yiyecek içecek sektörünün üzerinden yük kalktı” dedi.

EMEKÇİLERE YANSIYACAK MI?

Şimdi akıllarda şu soru var: Yemek firmaları, lokantalar yemek kartı şirketlerine daha düşük komisyon ödeyecek, bu durum her gün kartla yemek yiyen yaklaşık 3,5 milyon emekçiye yansıyacak mı?