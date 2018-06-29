Yavuz Sultan Selim Çinli oluyor

İtalyan inşaat şirketi Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahip oldukları yüzde 33'lük payın Çinli bir yatırımcının yer aldığı ortak girişim grubuyla görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söyledi.

İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahip oldukları yüzde 33 payın satışı için yapılan görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söyledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Global Yatırım Holding, Londra merkezli Centricus Asset Management ve Çinli bir yatırımcının yer aldığı ortak girişim grubu İstanbul üçüncü köprü hisse alımı için durum tespit sürecini sürdürürken, Haziran sonuna kadar Astaldi’ye bağlayıcı teklif sunacak.Kaynaklar, ortak girişim grubunun İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletmesini 1.3 milyar dolar - 1.4 milyar dolarda değerlediğini belirtiyor.

467 MİLYON DOLAR

Kaynaklara göre grup köprüdeki yüzde 33’lük Astaldi hissesini en fazla 467 milyon dolara kadar değerledi. Köprüde yüzde 33’lük Astaldi hissesinin yanı sıra geri kalan hisseler IC Yatırım Holding’de bulunuyor. Kaynaklardan biri anlaşmanın köprünün yüzde 100’ünün satışıyla sonuçlanabileceğini belirtti.

Astaldi’nin internet sitesinde yer alan yatırımcı sunumunda şirket, üçüncü köprüdeki hisselerinin beklenen değerinin 350 milyon avro olduğunu belirtti.