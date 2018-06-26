Yatırım bankası JP Morgan yeni kabineye bakan önerdi

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı; 'Piyasa dostu isimler Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal yeni kabinede yer almalı' önerisinde bulundu.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, "Piyasa dostu isimler Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal'ın yeni kabinede yer almaları iyi karşılanır, ancak yeni isimler belirsizliğe yol açar" dedi.

Seçim sonrasında piyasanın odak noktasının iki-üç hafta içinde açıklanacak yeni kabine olacağına işaret eden JP Morgan, önümüzdeki dönemde piyasalara etkide bulunacak 3 önemli mesele olduğunu belirtti.

'TCMB ÜZERİNDEKİ BASKI ENDİŞE YARATIYOR'

İlk olarak yatırımcıların Merkez Bankası üzerinde siyasi baskıların yinelenmesi endişeleri bulunduğuna işaret eden JP Morgan, ancak para politikasını gevşetmeye yönelik, kredibilitede aşınmaya yol açacak adımların atılmasının kendi temel senaryolarında yer almadığını vurguladı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, JP Morgan, "Enflasyon 2019'un ilk yarısında düşmeye başlayana kadar TCMB'nin cari para politikasını devam ettirmesini bekliyoruz, ancak erken bir gevşetme riski göz ardı edilemez" dedi.

'REFORM KARNESİ İYİMSER OLMAMIZI ENGELLİYOR'

İkinci olarak mali politikayı işaret eden JP Morgan, "Eğer ekonomik aktivite keskin şekilde yavaşlar ise daha fazla mali gevşetme riski var" değerlendirmesini yaptı.

Üçüncü konunun ise yapısal reform ivmesi olduğuna işaret eden JP Morgan, "Seçimlerden çıkan sonuçlar Erdoğan'ın yapısal reformlar için güçlü yetki aldığını, yapısal reform için şartların olduğunu gösteriyor. Ancak, hükümetin son yıllardaki reform karnesi çok iyimser olmamızı engelliyor" dedi.

