Yatağan işçisi Seray Şimşek defnedildi

Yatağan Termik Santrali'nde sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsı nedeniyle can veren işçi Seray Şimşek, Yatağan'a bağlı Cazgırlar köyünde defnedildi. Aynı faciada yaşamını yitiren Sezgin Kılıç'ın cenazesi Konya'ya gönderildi.

Yatağan Termik Santrali'nde sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsı nedeniyle can veren işçi Seray Şimşek, Yatağan'a bağlı Cazgırlar köyünde defnedildi.

Cenazeye Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve vatandaşlar katıldı.

Aynı faciada yaşamını yitiren Sezgin Kılıç'ın cenazesi Konya'ya gönderildi.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından Bereket Enerji grubuna satılan Yatağan Termik Santrali'nde dün kömür sevk bandı göçmüş, dokuz işçi yaralanırken, iki işçi de göçük altında kalmıştı. İki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından Şimşek ve Kılıç'ın yakınları da Yatağan Devlet Hastanesi'ne geldi.