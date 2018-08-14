Yapı Kredi'de dikkat çeken atama: İnsan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığına Finansbank'tan transfer

Bankacılık sektörünün içinde bulunduğu krizden en fazla etkilendiği öne sürülen bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası, İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna başka bir bankadan transfer yaptı. Pek çok bankada 'küçülme', 'işten çıkarma' planlarının olduğu yönünde söylentilerin dolaştığı bir dönemde yapılan atama dikkat çekti.

Yapı Kredi Bankası'nın, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp atandı. Alp'in, Finansbank'ta aynı pozisyonda çalışırken, bankacılık sektörü risklerinin çok arttığı bir dönemde, değişik raporlarda en fazla risk taşıyan bankalardan biri olarak işaret edilen Yapı Kredi Bankası'na geçmesi dikkat çekti. Birçok banka için "küçülme", "işten çıkarma" planlarına ilişkin söylentilerin dolaştığı bir dönemde, doğrudan bankacılık faaliyetleriyle ilgili olmayan bir pozisyona üst düzey atama, Yapı Kredi Bankası'nda çalışanlara yönelik bir kurgunun olabileceği yönünde iddialara yol açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi’nin, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp getirildi. Alp, yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, bir süre önce Garanti Bankası'ndan Yapı Kredi Bankası'na transfer olan Genel Müdür Gökhan Erün, “İnsan kaynakları alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, bankacılık dahil pek çok farklı sektörde önemli başarılara imza atan Hakan Alp’in bankamıza büyük değer katacağına inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hakan Alp'in 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda çalışmaya başladığı, daha sonra Humanitas Doğuş İşgücü Yönetimi, Tansaş, Sütaş gibi firmalarda çalıştığı, son olarak da QNB Finansbank'ta İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı bildirildi.

Yapı Kredi Bankası'nın Koç Grubu ile birlikte ana ortağı durumundaki İtalyan Unicredit'in hisseleri Cuma gününden bu yana Avrupa'da en çok gerileyen bankacılık hisseleri arasında yer alıyor. Garanti Bankası'nın ana hissedarı BBVA ile birlikte Unicredit, Türkiye'deki kur krizinden etkilenmiş durumda.