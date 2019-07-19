A Yangın’ı işçisinden dinledik

Yangın ekipmanları üreten AYG AŞ adlı firmada çalışan bir işçi soL’a çalışma koşullarını anlattı.

A Yangın Güvenlik Sistemleri (AYG) firması adından da anlaşılacağı gibi yangın ekipmanları üreten ve pazarlayan büyük bir şirket. Firma bakanlıklardan ve müteahhitlerden çok sayıda ihale alıyor. 180 kişinin çalıştığı firmanın iş güvenliği ve çalışma koşulları konusundaysa sicilinin pek de iyi olmadığı iddia ediliyor.

soL Haber Portalı’na konuşan bir işçi AYG’deki çalışma deniyimini anlattı. Maaş tarihlerinin belirsiz olduğunu öne süren çalışan, maaşlarının ayın 15’i ila 20’si arasında yattığını hatta son 2-3 aydır bu tarihlerin daha da ‘esnekleştiğini’ söyledi. AYG’nin verdiği ek mesai ücretlerinin 3 ay sonra yatırıldığı da çalışanın iddiaları arasındaydı.

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ, ÇALIŞMAYA BAĞLI OLUŞAN YANIKLAR

AYG’de çalışma saatleri konusundaki iddialar da pek hoş bir tablo vermiyor, mesai saatlerinin 8.30 - 18.30 arasında olmasına rağmen bazen mesai bitiminin 22.30’u bulabildiği, çalışanlara verilen aralarınsa 45 dakika öğle arası ve sonrasında çay molasından ibaret olduğu söyleniyor. soL’a konuşan işçinin anlattığına göre iş güvenliği konusunda da AYG’nin sicili pek iyi değil. AYG işçisinin anlattığı tablo şöyle: Verilen malzemelerin yetersiz ve kalitesiz olması yüzünden işçilerin vücutlarında yanık izleri bulunuyor. Havalandırma yetersiz olduğu için işçilerin bir kısmı akciğer rahatsızlıkların şikayetçi. Vardiya şefleriyse toplantı yapıp tuvaletlerde geçirilen zamanlara bile kısıtlama getirileceğini söylüyor.

İŞ KAZALARI ADLİ VAKA OLARAK İŞLENMİYOR

Tatil günlerinde bile mesai verilen AYG’de beyaz yakalı işçilerin durumunun da çok farklı olmadığı söyleniyor. Beyaz yakalıların maaşlarının ve ek mesai ücretlerinin ödenmesi çok daha esnek ve soL’a AYG çalışanlarınca verilen bilgiye göre firma işten atmayı düşündüğü işçilere mobingle kıdem tazminatını almayacağına dair belge imzalatıyor.

İşyerinde asgari ücret geçerli. Yaşanan iş kazaları sonucunda hastaneye gidildiğinde vakanın gereken şekilde işlenerek adli yönlendirmenin yapılmadığı da AYG çalışanlarının bir diğer iddiası. İş kazalarının ardından gidilen hastane de, soL’a konuşan çalışanın anlattığına göre iş kazalarının üzerinin örtülmesine göz yumuyor.

A YANGIN İDDİALARI YALANLADI

Çalışma koşullarına dair A Yangın'dan görüştüğümüz yetkili iddiaları yalanladı. İddialarla ilgili olarak, şirkette maaşların düzenli olarak ödendiğini, fazla mesai ücretlerinin de vaktinde yattığını söyleyen yetkili çalışma koşullarının her imalat fabrikasında olduğu gibi gerçekleştiğini belirterek, şartların iyi olduğunu ve İzmir'de özellikle ekonomik kriz durumunda benzer şartlarda çalışan bir fabrika olmadığını iddia etti.

Çalışanlara zam yapmayla ilgili bir kanunun var olmadığını söyleyen yetkili, zamların hali hazırda yapıldığını, bunun işverenin insiyatifinde olduğunu söyledi ve 22 asgari ücret alan çalışanları olduğunu ekledi.

Molaların azlığı konusundaki iddiaları da yanıtlayan yetkili, molaların sürelerinin 45 saatlik çalışma süresine göre ayarlandığını söyledi. Yetkili aynı zamanda iş kazalarının kayda geçirilmesi konusundaki suçlamayı da yalanladı ve çalışanlar arasında akciğer rahatsızlığı çekenlerin olmadığını iddia etti.